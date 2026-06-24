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Ivan Cepeda erkänner sig besegrad under ett tal i huvudstaden Bogota. (Ivan Valencia /AP/TT / AP)
Politiska läget i Colombia

Colombias vänsterkandidat erkänner förlust i valet

Av Hedda Hallsenius
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Efter en riktig nagelbitare har nu vänsterkandidaten Ivan Cepeda erkänt sig besegrad i det colombianska presidentvalet, rapporterar AFP.

Det innebär att den Trumpbackade ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella blir landets nye president, med ett övertag på mindre än en procentenhet.

Tidigare sa Cepeda att han velat invänta det slutgiltiga resultatet av rösträkningen, men med drygt 99 procent av rösterna räknade säger han att han bestämt sig för att acceptera resultatet.

Söndagens val var den andra omgången i presidentvalet
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Abelardo de la Espriella: ”Vi inleder en ny era!”
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Politiska läget i ColombiaColombiaLatinamerika