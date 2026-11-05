Republikanernas nederlag i mellanårsvalet får senatorn Ted Cruz att rikta skarp kritik mot det egna partiet. Han jämför valförlusten med bakslaget efter Watergateskandalen och avfärdar lågt valdeltagande som förklaring.

”Våra väljare – republikaner, libertarianer, oberoende – dök upp och ratade våra kandidater. De röstade på Demokraterna i stället”, skriver han på X.

Enligt Cruz har partiet svikit väljarna genom att underskatta ilskan över stigande levnadskostnader. Han pekar på växande ekonomiska klyftor där de rika blivit rikare medan vanliga hushåll fått det allt svårare.