Dadgostar om rollen som bostadsminister: Jag har lång erfarenhet

Vänsterpartiet vill se en av deras företrädare som bostadsminister efter valet. Det uppger partiledaren Nooshi Dadgostar, som tycks föreslå sig själv för rollen.

– Jag har lång erfarenhet från bostadspolitik på både kommunal och statlig nivå, säger hon och tillägger att det är en fråga som ligger henne ”varmt om hjärtat”.

Vänsterpartiet presenterade i dag ett förslag om statliga kreditgarantier för bolag som vill bygga hyresrätter, och förespråkar sedan tidigare bland annat en frysning av hyrorna. Enligt Dadgostar skulle bostadspolitiken, och därmed rollen som bostadsminister, väga mycket tyngre i en möjlig framtida vänsterregering än den gör i dag.