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Daniel Stein. (Markus Schreiber /AP/TT / AP)
Reaktioner på Berlindådet

Daniel Stein la blommor i parken: Ofattbart sorgligt

Av Hannah Gustafsson
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Under dagen har människor samlats i området där en bil körde in i folkmassan under Pridefirandet i Berlin.

En av dem som var på platsen med en blombukett i hand var Daniel Stein, skriver Tagesspiegel. Han har rest till Berlin på grund av Pride.

– Jag är här eftersom jag är den jag är.

Han säger att händelsen är ”ofattbart sorglig” och att politiker måste ge bättre skydd till hbtqi-personer.

Under eftermiddagen kommer en minnesstund att hållas framför landmärket Brandenburger Tor, några hundra meter från parken, skriver Sky News.

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