Daniel Stein la blommor i parken: Ofattbart sorgligt
Under dagen har människor samlats i området där en bil körde in i folkmassan under Pridefirandet i Berlin.
En av dem som var på platsen med en blombukett i hand var Daniel Stein, skriver Tagesspiegel. Han har rest till Berlin på grund av Pride.
– Jag är här eftersom jag är den jag är.
Han säger att händelsen är ”ofattbart sorglig” och att politiker måste ge bättre skydd till hbtqi-personer.
Under eftermiddagen kommer en minnesstund att hållas framför landmärket Brandenburger Tor, några hundra meter från parken, skriver Sky News.
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