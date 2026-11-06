Flygplatser över hela Europa har gått upp i högsta beredskap efter en våg av falska bombhot mot kommersiell flygtrafik den senaste veckan, rapporterar The Guardian.

På fredagen skickades dansk polis till Kastrups flygplats efter att nya hot riktats mot flygtrafiken, skriver Reuters. Enligt den initiala bedömningen föreligger det inte någon fara för passagerare.

”Vi utreder nu händelsen och har en synlig närvaro på flygplatsen”, tillade de.

Tjeckisk polis uppger samtidigt att det har förekommit nya bombhot mot flygplan som avgår från och landar i Prag, enligt Reuters.

I Portugal har polisen genomsökt ett Ryanair-plan som landat sig på flygplatsen i Lissabon, rapporterar Correio da Manha. Inga explosiva föremål har hittats.