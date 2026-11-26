Putins Ryssland • Omni förklarar
Därför är kärnvapen i rymden inte någon bra idé
En kärnvapenexplosion i rymden skulle kunna slå ut stora delar av världens satellitsystem och orsaka allvarliga störningar i elnät och annan samhällsviktig infrastruktur.
Nu pekar västliga underrättelseuppgifter på att Ryssland kan vara redo att skjuta upp en kärnvapenbestyckad satellit redan i december.
Men frågan är hur smart det är med atombomber i rymden.
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