En kärnvapenexplosion i rymden skulle kunna slå ut stora delar av världens satellitsystem och orsaka allvarliga störningar i elnät och annan samhällsviktig infrastruktur.

Nu pekar västliga underrättelseuppgifter på att Ryssland kan vara redo att skjuta upp en kärnvapenbestyckad satellit redan i december.

Men frågan är hur smart det är med atombomber i rymden.