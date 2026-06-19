”De behöver vinsten lite mer – vi kan slappna av”

Det svenska landslaget har rest från Dallas till Houston, där man ställs mot Nederländerna under lördagen.

Wingbacken Gabriel Gudmundsson menar att pressen är störst på Nederländerna och konstaterar att laget har spelare i världsklass på varje position.

– Jag tror att de behöver jaga lite mer, jag tror att de behöver vinsten mer. Vi kan slappna av lite mer och kanske inte behöver jaga, jag tror att det kan gynna oss att slå lite underifrån.