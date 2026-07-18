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Nicole Knudsen till vänster, ormen Rammstein i mitten och ett skadat hus till höger. (SVT Nyheter Värmland, privat, Trond R. Teigen / NTB)
Offren i Drammen-branden

De förlorade nästan allt i branden: ”Det känns orättvist”

Av Hannah Gustafsson
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Leila Osman, som vuxit upp i Iran, köpte sitt drömhus i Drammen för två år sedan. Men under fredagen kunde hon inte göra annat än att se på när allt slukades av lågor, skriver Aftenposten.

– Trots att jag växte upp under krig hela min barndom var det här den värsta natten i mitt liv.

Nicole Knudsen fick panik när hon såg branden som härjade över bostadsområdet, berättar hon för SVT Nyheter Värmland. Men familjens katt kunde räddas från lågorna.

– Vi är lyckliga, men det känns orättvist, om man kan säga så.

Lasse Speil pratade med sin mamma i telefon när han plötsligt såg den kraftiga röken. Han tvingades evakuera från sitt hem tillsammans med sin orm Rammstein.

– Mitt hus ser ganska oskatt ut på bilderna. Jag hoppas att vi kan kolla på det senare i dag. Det viktigaste för mig var att få ut Rammstein, säger han till NRK.

Øivind Lønne säger till VG att hans flickvän är höggravid och att paret precis renoverat klart barnrummet.

– Det här var ett väldigt mysigt ställe att bo på, men det är oigenkännligt nu.

Leila Osmans bilder på sin pappa försvann i branden
www.aftenposten.no
NRK direktrapporterar från branden
live · NRK
Øivind Lønne letar efter sina tre katter i området, hittills har han bara hittat två
Verdens Gang
Nicole Knudsen har bott i det brandhärjade området hela sitt liv
tv+text · Sveriges Television
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