De förlorade nästan allt i branden: ”Det känns orättvist”
Leila Osman, som vuxit upp i Iran, köpte sitt drömhus i Drammen för två år sedan. Men under fredagen kunde hon inte göra annat än att se på när allt slukades av lågor, skriver Aftenposten.
– Trots att jag växte upp under krig hela min barndom var det här den värsta natten i mitt liv.
Nicole Knudsen fick panik när hon såg branden som härjade över bostadsområdet, berättar hon för SVT Nyheter Värmland. Men familjens katt kunde räddas från lågorna.
– Vi är lyckliga, men det känns orättvist, om man kan säga så.
Lasse Speil pratade med sin mamma i telefon när han plötsligt såg den kraftiga röken. Han tvingades evakuera från sitt hem tillsammans med sin orm Rammstein.
– Mitt hus ser ganska oskatt ut på bilderna. Jag hoppas att vi kan kolla på det senare i dag. Det viktigaste för mig var att få ut Rammstein, säger han till NRK.
Øivind Lønne säger till VG att hans flickvän är höggravid och att paret precis renoverat klart barnrummet.
– Det här var ett väldigt mysigt ställe att bo på, men det är oigenkännligt nu.