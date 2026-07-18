Statsministern: ”Det här är Norge när det är som bäst”

Norges statsminister Jonas Gahr Støre har pratat med Drammens borgmästare Kjell Arne Hermansen efter branden, uppger hans kansli i ett pressmeddelande, skriver norska TV2.

Han har berömt Hermansen för arbetet under krisen och försäkrat att det finns resurser till hands. Han tackar också både räddningspersonal och frivilliga för deras insatser.

– Det här är Norge när det är som bäst.

Samtidigt går hans tankar till de som drabbats av branden och säger att det här är ”det svåraste en människa kan uppleva”.