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Sudhir Sharma, tillförordnad kommundirektör och chef för hälso- och välfärdsförvaltningen. (Christian Bjørøen Hvatum)
Offren i Drammen-branden

Ingen död efter branden: ”Vi har haft änglavakt”

Av Hannah Gustafsson
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Att ingen är död efter den stora branden i Drammen är en lättnad, säger Sudhir Sharma, tillförordnad kommundirektör i Drammen, till DN.

– Vi har haft änglavakt, ingen har omkommit och ingen har skadats allvarligt.

Samtidigt säger han att läget är pressat. 400 personer har tvingats evakuera och omkring 100 bostäder har förstörts.

Kommunen arbetar nu med att hålla alla informerade om läget och försöka svara på de frågor som går.

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