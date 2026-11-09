De satsade allt på Trump – nu skakar marken under Silicon Valleys techelit
Silicon Valleys mäktigaste techmiljardärer har satsat hundratals miljoner dollar på Donald Trump och Republikanerna i hopp om politiskt inflytande och friare spelregler för AI-indu…
The New York Times
Tech Billionaires Face Tricky Political Waters After Democratic Sweep
Many donated money to President Trump’s favored ca…
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