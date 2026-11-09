Silicon Valleys mäktigaste techmiljardärer har satsat hundratals miljoner dollar på Donald Trump och Republikanerna i hopp om politiskt inflytande och friare spelregler för AI-indu…

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