”Elefantkyrkogården måste ersättas med ett system som ger mer skydd”

Om regeringens planer på att avskaffa den så kallade elefantkyrkogården blir verklighet måste den ersättas med ett system som ger ett rimligt skydd åt generaldirektörer som blir av med sina uppdrag. Det skriver juristen och den tidigare generaldirektören Aud Sjökvist på DN Debatt.

Hon är för planerna. Det går inte att försvara ett system där personer placeras i Regeringskansliet utan tydliga arbetsuppgifter men med lön.

Utan ett rimligt skydd finns dock risk för fler ”fogliga generaldirektörer” men färre som vågar säga det som makthavarna behöver höra, skriver Sjökvist.