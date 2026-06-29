”Elefantkyrkogården måste ersättas med ett system som ger mer skydd”
Om regeringens planer på att avskaffa den så kallade elefantkyrkogården blir verklighet måste den ersättas med ett system som ger ett rimligt skydd åt generaldirektörer som blir av med sina uppdrag. Det skriver juristen och den tidigare generaldirektören Aud Sjökvist på DN Debatt.
Hon är för planerna. Det går inte att försvara ett system där personer placeras i Regeringskansliet utan tydliga arbetsuppgifter men med lön.
Utan ett rimligt skydd finns dock risk för fler ”fogliga generaldirektörer” men färre som vågar säga det som makthavarna behöver höra, skriver Sjökvist.
Debattören
Aud Sjökvist, jurist och tidigare generaldirektör och chef för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
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bakgrund
Aud Sjökvist
Wikipedia (sv)
Aud Sjökvist, född 8 september 1951 i Nyborg i Danmark, är en svensk jurist och ämbetsman. Aud Sjökvist växte upp i Danmark. Hon utbildade sig först på lärarhögskola och från mitten av 1970-talet till sekreterare i Sverige. Hon arbetade därefter inom privata företag, bland annat på Hässle som läkemedelssäljare och som utredningssekreterare på företaget Läkemedelsstatistik AB. Hon utbildade sig sedan till jurist vid Stockholms universitet 1990-94 och var anställd i Kammarrätten i Stockholm från 1996, från 2002 som domare. Hon tillträdde som generaldirektör och ordförande för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd på ett sexårsförordnande i februari 2009. Nämnden omorganiserades till en nämndmyndighet 2011 med administrationen skött av Socialstyrelsen. Aud Sjökvist var fortsatt ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, men som generaldirektör placerad på Socialdepartementet. Hon utsågs av regeringen den 14 augusti 2014 att utreda hanteringen av Skogsbranden i Västmanland 2014 för att dra lärdomar om bland annat krisberedskap.
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