L ska vara mer offensiva inför valet: ”Attackera C”

Liberalerna kommer att bli mer offensiva inför höstens val, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) till Expressen. Partiet, som har det kämpigt i opinionen, ska satsa mer på att klargöra hur regeringsalternativen ser ut.

Det handlar bland annat om att presentera politik som är relevant för många svenska väljare, enligt Britz.

– Och vi kommer förstås gå till attack mot inte minst Centerpartiet, vars ställningstagande i regeringsfrågan innebär att vi kommer få en stor vänstersväng i svensk politik om den sidan vinner.