Arkivbild. (Tim Aro/SvD/TT / Svenska Dagbladet)

Delåren: Avanza slår förväntningarna

Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av några av de viktigaste.

NCC blandar och ger

NCC bommar förväntningarna när det gäller omsättning och resultat under det andra kvartalet. Dock ökar orderingången för byggbolaget mer än väntat. Omsättningen uppgick till 14 221 miljoner kronor. Förväntat enligt Infronts sammanställning var 14 370 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 635 miljoner kronor, mot väntade 639 miljoner kr. Orderingången steg till 14 129 Mkr, mot förväntade 13 811 Mkr.

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Avanza slår förväntningarna

Intäkterna för nätmäklaren Avanza uppgick till 1 334 Mkr, mot väntade 1 287 miljoner kr under det andra kvartalet. Räntenettot landade på 486 miljoner kr. Väntat var 454 miljoner. Bolaget redovisar ett rörelseresultat på 929 miljoner kronor. Det kan jämföras med vinsten på 709 miljoner under motsvarande kvartal i fjol. Förväntat var en vinst på 889 miljoner. – Vi levererar ännu ett rekordkvartal och lämnar därmed ett historiskt starkt första halvår bakom oss, skriver Avanzas vd Gustaf Unger i vd-ordet till rapporten. – Dagens rapport bör belönas med ett kurslyft, skriver DI:s analytiker Agnetha Jönsson i en analys.

Agnetha Jönsson: ”Aktien förtjänar ett kurslyft” Dagens Industri · Ofta betalvägg

Balders hyresintäkter prickar förväntningarna

Hyresintäkterna för fastighetsbolaget Balder uppgick till 3 570 miljoner kronor, mot väntade 3 556 miljoner kronor enligt Infronts estimat. Under motsvarande kvartal i fjol låg intäkterna på 3 408 Mkr. Balder redovisar ett förvaltningsresultat på 1 555 Mkr. Här låg förväntningarna på 1 609 miljoner. – Balders fyra hörnstenar kommer fortsätta vara kapitalallokering och finans, fullt uthyrda hus, anpassade investeringar och kostnader samt nöjda kunder och medarbetare, säger vd Sharam Rahi.

Läs Balders kvartalsrapport här pressmeddelande · mfn.se