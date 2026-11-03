Delåren: Modebolagen växer – Truecaller bommar

E-handelsbolaget Boozt på en datorskärm. Illustrationsbild. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)

Under dagen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du följa vår rapportering av de viktigaste. Texten uppdateras löpande.

Truecaller överraskar negativt trots vinstvarningen

Nummerupplysningsbolaget Truecallers vinst och försäljning föll under det tredje kvartalet i linje med de preliminära siffrorna som bolaget tidigare gått ut med i en vinstvarning. Trots det finns det negativa överraskningar i tisdagens rapport, skriver DI. Exempelvis hade marknaden inte räknat med en vikande användartillväxt och en avsättning på 92 miljoner kronor för en pågående skattetvist i Indien. Truecaller vill själva lyfta fram att bolaget återgått till tillväxt ”efter en framgångsrik omställning”.

Boozt tar marknadsandelar och ökar lönsamheten

Nätmodebolaget Boozt fortsätter att ta marknadsandelar i Norden. Under det tredje kvartalet lyfte försäljningen med 16 procent jämfört med samma period i fjol, samtidigt som vinsten och lönsamheten växte tydligt. Dessutom ser Boozt en stark start på höst- och vintersäsongen, vilket bådar gott för julkvartalet då bolaget har gjort en större lageruppbyggnad än i fjol. ”Boozt går in i Black Friday och julhandeln med sin starkaste lagerposition någonsin”, skriver modejätten i rapporten.

Zalandos försäljning ökar – varnar för kriget

Den tyska rivalen Zalandos försäljning och vinst ökade något mer än väntat under det gångna kvartalet. Den justerade vinstmarginalen ökade till 3,4 procent från 3,2 procent ett år tidigare. Bolaget står samtidigt fast vid sin prognos om att försäljningstillväxten för helåret 2026 kommer att landa inom intervallet 12-17 procent, men med en brasklapp för konflikten i Mellanöstern. ”Det går för närvarande inte att göra någon tillförlitlig bedömning av konsekvenserna”, skriver Zalando.

Verisures kostnader för att dra in kunder ökar

Hemlarmbolaget Verisures justerade vinst och försäljning överraskade positivt under det tredje kvartalet. Tillväxten gjorde att den justerade vinstmarginalen växte till rekordhöga 27,7 procent. Det viktiga måttet årligen återkommande intäkter (ARR) lyfte med 12,6 procent, jämfört med samma period i fjol. Samtidigt har kundtillväxten stannat av och kostnaden för att värva nya kunder ökat med 11,6 procent.