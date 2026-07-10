Delåren: JM säljer mer men missar på resultatet
Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.
Besqabs resultat stiger
Bostadsbyggaren Besqab redovisar ett rörelseresultat på 112 miljoner kronor för det andra kvartalet 2026. Motsvarande period i fjol uppgick rörelseresultatet till 54,6 miljoner.
Intäkterna för perioden uppgick till 873 miljoner kronor, en nedgång från 928 miljoner.
221 bostäder produktionsstartades under kvartalet, en nedgång från 416. 146 bostäder såldes, en nedgång från 216.
Byggmax klår förväntningarna
Byggvarukedjan Byggmax redovisar högre omsättning än väntat för det andra kvartalet. Omsättningen steg 2,9 procent till 2 263 miljoner kronor. Väntat enligt Bloombergs analytikerenkät var en omsättning på 2 256 miljoner, skriver DI.
Rörelseresultatet uppgick till 267 miljoner kronor, en uppgång från 223 miljoner motsvarande kvartal i fjol.
JM bommar förväntningarna
Bostadsutvecklaren JM redovisar ett rörelseresultat på 70 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikernas genomsnittliga förväntan var 114 miljoner kronor enligt en sammanställning från Infront.
Omsättningen uppgick till 2 815 miljoner kronor, att jämföra med förväntade 2 893 miljoner kronor.
JM sålde 784 bostäder under kvartalet, vilket kan jämföras med analytikernas estimat på 678 bostäder. Motsvarande period 2025 såldes 433 bostäder. Bolaget startade 679 bostäder under andra kvartalet, mot väntade 704 bostäder.
Det här är rapportfloden
Börsnoterade företag uppdaterar marknaden om sin ekonomi varje kvartal i det som brukar kallas rapportfloden. Rapporterna visar hur bolagens försäljning, vinster och lönsamhet utvecklas, men innehåller ofta också framtidsutsikter. Eftersom siffrorna kan påverka aktiekurserna följs rapporterna noga av investerare och analytiker.