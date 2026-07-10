Delåren: JM säljer mer men missar på resultatet

Bostäder vid Hammarbykanalen i Stockholm. Arkivbild.

Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.

Bostadsbyggaren Besqab redovisar ett rörelseresultat på 112 miljoner kronor för det andra kvartalet 2026. Motsvarande period i fjol uppgick rörelseresultatet till 54,6 miljoner.

Intäkterna för perioden uppgick till 873 miljoner kronor, en nedgång från 928 miljoner.

221 bostäder produktionsstartades under kvartalet, en nedgång från 416. 146 bostäder såldes, en nedgång från 216.