Delåren: Nobia bommar – Ambea blickar framåt

Ambeas vd Mark Jensen (Ambea / Shutterstock)

Under dagen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du följa vår rapportering av de viktigaste. Texten uppdateras löpande.

Sparpaket följs upp med vinstmiss

Köksbolaget Nobias justerade rörelsevinst på 47 miljoner kronor var en kraftig minskning och bara runt hälften av vad analytikerna hade väntat sig. Försäljningen låg i princip stilla på knappt 1,3 miljarder kronor. Kvällen före rapporten presenterade Nobia dessutom åtgärder och nedskärningar som ska ge årliga besparingar på 150 miljoner kronor från och med det fjärde kvartalet 2027. ”Nobia äger flera av Nordens starkaste köksvarumärken, men styrkan i vår portfölj återspeglas inte i vårt finansiella resultat”, skriver vd Jesper Gylling Olsen i rapporten.

Ambea ser möjligheter i Humanaköpet

Omsorgsbolaget Ambeas justerade rörelsevinst steg med 17 procent till 668 miljoner kronor under tredje kvartalet. Lönsamheten förbättrades, tack vare högre beläggning och effektivare bemanning. Efter kvartalets slut slutförde Ambea köpet av konkurrenten Humana och påbörjade arbetet med att slå samman verksamheterna. ”Tillsammans kommer vi att bli en ännu starkare nordisk omsorgsaktör med större möjligheter att investera i kvalitet, innovation och kompetensutveckling”, kommenterar vd Mark Jensen.

Asker växer – tror på mer expansion

Medicinteknikbolaget Askers försäljning fortsätter att växa, men främst genom fortsatta bolagsköp. Organiskt var tillväxten 5 procent – den totala tillväxten inklusive fyra bolagsförvärv, låg på 15 procent. Den justerade vinsten ökade med 24 procent till 473 miljoner kronor. Vd:n Johan Falk framhåller att den justerade vinstmarginalen för första gången nådde målet 10 procent, räknat på de senaste tolv månaderna. Han ser också möjligheter till fortsatt expansion i Europa.