Delåren: Sandvik missar och Alleima övertygar

Alleima Sandviks smältverk i Sandviken. Arkivbild. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)

Strax innan lunch släppte Alleima, Epiroc och Sandvik sina delårsrapporter. Så här gick det för bolagen.

Sandviks resultat bättre än väntat – orderingången lägre

Verkstadsbolaget Sandvik redovisar ett justerat ebita-resultat för det andra kvartalet på 8 306 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 7 983 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort. Försäljningen på 36 752 miljoner kronor slog också analytikernas förväntningar. Sandviks orderingång nådde inte upp till förväntningarna.

Epirocs marginaler en besvikelse

Verkstadsbolaget Epiroc redovisar ett justerat rörelseresultat på 3 349 miljoner kronor för det andra kvartalet 2026. Analytiker hade i genomsnitt väntat sig 3 421 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort av 13 analytikers prognoser. Den justerade rörelsemarginalen på 20,1 procent nådde inte upp till förväntningarna. Nettoomsättningen blev 16 702 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 16 565 miljoner.

Alleima överträffar förväntningarna

Stålbolaget Alleima redovisar ett justerat rörelseresultat för det andra kvartalet 2026 på 519 miljoner kronor, drygt 100 miljoner över förväntan. Den justerade rörelsemarginalen blev 10,6 procent, jämfört med analytikersnittet på 9,0 procent. Det rapporterade rörelseresultatet blev 715 miljoner kronor, jämfört med väntade 589 miljoner kronor.