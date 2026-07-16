Delåren: Tung rapportmorgon – Sobi och Mips slår estimat

Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.

Sobi bättre än väntat – skruvar upp tillväxtmål

Familjen Wallenbergs specialistläkemedelsbolag Sobi hade en omsättningstillväxt på närmare 30 procent i andra kvartalet jämfört med i fjol. Vinsten kom in klart högre än väntat. Nu skruvas bolagets tillväxtmål upp till ”övre delen av 10-procentspannet”.

Nordeas vinst bättre än väntat – delar ut hälften

Nordeas vinst i det andra kvartalet kom in något högre än vad marknaden hade förväntat sig, på 1,6 miljarder euro. Det för bankerna viktiga intäktsbenet räntenettot var marginellt sämre än förväntat. Banken ska nu betala ut en halvårsutdelning på 0,34 euro per aktie, vilket motsvarar omkring 50 procent av vinsten för första halvåret.

Essitys bättre än väntat: ”Fokus på besparingar”

Papperstillverkaren Essity, som tillverkar hygienprodukter, rapporterar en något högre vinst än väntat för det andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten var sämre än väntat. "Vi fortsätter att förbättra verksamheten med fokus på ytterligare kostnadsbesparingar”, skriver vd Ulrika Kolsrud.

Hjälmtillverkaren Mips bättre än väntat

Hjälmteknikbolaget Mips redovisar högre vinst och högre intäkter än förväntat i det andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten stärktes jämfört med första kvartalet till 42 procent. ”Vi ser fortsatt mycket god potential att växa inom samtliga kategorier”, skriver vd Max Strandwitz i en kommentar.

Ökad vinst för Academedia: ”Stabil utveckling”

Skolkoncernen Academedias intäkter ökade till närmare 5,7 miljarder kronor i det andra kvartalet, från drygt 5,1 miljarder för ett år sedan. Även vinsten ökade, till 552 miljoner kronor. ”Vi summerar ännu ett år med stabil kvalitetsmässig och finansiell utveckling”, skriver Marcus Strömberg i en kommentar.

Tele2 prickar förväntningar – upprepar årets mål

Teleoperatören Tele2 hade som väntat intäkter på 7,4 miljarder kronor i det andra kvartalet. Det genererade i sin tur ett rörelseresultat som var något svagare än väntat på 1,7 miljarder kronor. Bolaget upprepar nu det mål man satt för året om att ha en låg organisk vinsttillväxt.

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