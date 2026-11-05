Delåren: Yubico dubblar vinst – robotar lyfter Apotea

Apoteas grundare Pär Svärdson i lager i Morgongåva. (Henrik Montgomery / TT / TT Nyhetsbyrån)

Under dagen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du följa vår rapportering av de viktigaste. Texten uppdateras löpande.

Yubico dubblar vinsten – sänker målen

Det pressade it-säkerhetsbolaget Yubico ser ut att vända den dystra trenden. För det tredje kvartalet redovisar bolaget en urstark tillväxt. Medan försäljningen ökade 29 procent rusade orderingången med 88 procent. Vinsten lyfte med hela 125 procent jämfört med ett år tidigare. Även vinstmarginalen ökade markant. Bolaget sänker samtidigt de långsiktiga finansiella målen för årlig försäljningstillväxt och vinstmarginal. ”Yubico går nu in i nästa tillväxtfas, med betydande möjligheter framför oss i takt med att säkra digitala identiteter blir allt viktigare i en AI-driven värld”, kommenterar vd Jerrod Chong.

El Niño pressar Lundin Mining

Lundin Minings justerade rörelsevinst lyfte 37 procent och försäljningen med 16 procent under det gångna kvartalet. Samtidigt sänker gruvbolaget återigen helårsprognosen för kopparproduktionen efter att den kraftiga El Niño-säsongen begränsat arbetet vid Caserones-gruvan i Chile. Lundinsfärens andra gruvbolag Lundin Gold redovisar samtidigt rekordhög produktion där den justerade vinsten steg med 54 procent under det tredje kvartalet.

Robotlager lyfter Apoteas vinst

Nätapoteket Apotea har kämpat i motvind, men morgonens kvartalsrapport kan tyda på en vändning. Försäljningen ökade med 12,5 procent, jämfört med den svenska apoteksmarknadens tillväxt på cirka 7 procent. Apotea stärker därmed sin position efter att tidigare ha tappat marknadsandelar inom näthandeln. Samtidigt har effektiviseringarna, bland annat vid det nya automatiserade logistikcentret i Varberg, börjat betala sig. Den justerade rörelsevinsten ökade med 23 procent jämfört med samma kvartal i fjol.