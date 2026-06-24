Demokrat föll i proxystrid om hårdare AI-reglering

Demokraten Alex Bores, som förespråkat hårdare AI-reglering, har förlorat mot partikollegan Micah Lasher i ett uppmärksammat primärval i New York till kongressen.

Valet utvecklades till ett slags proxystrid, där techvänliga grupper med stöd av Silicon Valley satsade miljontals dollar på att Bores inte skulle vinna, skriver Financial Times.

Förlusten ses som en framgång för den växande AI-lobbyn inför höstens mellanårsval.