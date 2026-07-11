Republikaner satsar på Trump inför mellanårsvalet

Republikaner i jämna kongressdistrikt väljer i allt större utsträckning att kampanja tillsammans med Donald Trump inför mellanårsvalet 2026 – trots presidentens svaga opinionssiffror. Det rapporterar The Hill.

Det väntade hade varit att republikaner i vågmästarstater skulle undvika att bjuda in Trump för att inte stöta bort mittenväljare. Men allt fler väljer i stället att omfamna honom i hopp om att mobilisera den republikanska väljarbasen.

– Vi vill ha ett så högt valdeltagande som möjligt. Presidentvalet 2024 visade att när alla går och röstar lyckas vi, säger kongressledamoten Ryan Mackenzie från Pennsylvania till The Hill.

Mackenzie är en av de republikaner vars plats i representanthuset Demokraterna hoppas kunna vinna. Demokraterna menar att den nära kopplingen till Trump kan skada republikaner i jämna val och anklagar dem i stället för att sätta lojaliteten till presidenten före väljarna.