Demokraterna förbereder omfattande granskningar av Donald Trump och hans regering efter att ha tagit kontroll över kongressen, rapporterar Politico. Bland måltavlorna finns presidentens familj, regeringens migrationspolitik och Elon Musk.

– Jag vill börja högst upp, med Donald Trump. Sedan vill jag gå vidare med alla som har möjliggjort hans agerande eller samarbetat med honom för att begå olagliga handlingar, säger demokraten Summer Lee, som vill ställa presidenten inför riksrätt.

Partiet vill också granska techjättar, oljebolag och Irankrigets kostnader. Men utredningarna riskerar att ta fokus från väljarnas ekonomiska problem.