ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Fjärrvärme dras till ett husbygge i Solna Centrum. Illustrationsbild. (Janerik Henriksson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska jobben

Det ljusnar på arbetsmarknaden

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Under det andra kvartalet fick 3 900 personer som blivit av med sina jobb stöd från Trygghetsfonden. Det är hälften så många som det var under samma period i fjol.

Nio av tio av de som nyligen blivit av med sitt jobb hittar ny sysselsättning, i form av arbete, studier eller eget företagande, inom en tolvmånadersperiod.

Trygghetsfonden är en privat jobbförmedlare för uppsagda LO-arbetare inom privat sektor.

Färre uppsägningar och färre konkurser
www.tsl.se

Läs också

Andelen sysselsatta fortsätter att öka (26 juni)
pressmeddelande · www.scb.se
Annons
Jämför bredbandspriser i din region
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Svenska jobbenArbetsmarknadMakroekonomi