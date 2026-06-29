Det ljusnar på arbetsmarknaden

Under det andra kvartalet fick 3 900 personer som blivit av med sina jobb stöd från Trygghetsfonden. Det är hälften så många som det var under samma period i fjol.

Nio av tio av de som nyligen blivit av med sitt jobb hittar ny sysselsättning, i form av arbete, studier eller eget företagande, inom en tolvmånadersperiod.

Trygghetsfonden är en privat jobbförmedlare för uppsagda LO-arbetare inom privat sektor.