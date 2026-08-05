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Brasiliens president Lula da Silva. (Eraldo Peres/AP/TT)
Politiska läget i Brasilien

Diplomatiskt tvåfrontskrig – mot Trump och Milei

Av Marcus Lindén
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Bara under det senaste dygnet har Brasilien hamnat i en form av diplomatiskt tvåfrontskrig mot både Argentina och USA.

Bråket med USA dominerar de brasilianska nyhetssajterna. Trumpadministrationen har dragit in visumet för Brasiliens ambassadör i Washington. En högt uppsatt källa på utrikesdepartementet beskriver det som en vedergällning för att Brasilien inte har godkänt Donald Trumps ambassadör i Brasília och inte heller väntas göra det förrän efter valet i oktober.

Samtidigt sänker Brasilien nivån på sina diplomatiska förbindelser med Argentina. I fortsättningen blir det ingen brasiliansk ambassadör i Argentina, utan arbetet ska i stället ledas av en chargé d’affaires. Anledningen är att den argentiske presidenten Javier Milei kallat sin brasilianske motsvarighet Lula da Silva för ”tjuv” och ”korrupt”.

Läs mer om USA vs Brasilien

Brasiliens regering skarpt kritisk till åtgärden
Washington Post  · Ofta betalvägg
Draget fördjupar den redan ansträngda relationen
NY Times  · Ofta betalvägg
Allt som lett fram till krisen – så kapsejsade Brasiliens och USA:s relation (portugisiska)
oglobo.globo.com
Diplomater tycker att USA:s besked är extremt och allvarligt (portugisiska)
analys · www1.folha.uol.com.br

Läs mer om Argentina vs Brasilien

Ambassadören återvänder inte så länge som Milei använder glåpord
AP  · Ofta betalvägg
Milei om Lula: ”Han har suttit i fängelse, så det är sant”
AFP  · Ofta betalvägg
Milei: ”Betydligt mindre allvarligt att kalla en tjuv för en tjuv än själva stölden” (portugisiska)
oglobo.globo.com
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