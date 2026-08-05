Diplomatiskt tvåfrontskrig – mot Trump och Milei

Bara under det senaste dygnet har Brasilien hamnat i en form av diplomatiskt tvåfrontskrig mot både Argentina och USA.

Bråket med USA dominerar de brasilianska nyhetssajterna. Trumpadministrationen har dragit in visumet för Brasiliens ambassadör i Washington. En högt uppsatt källa på utrikesdepartementet beskriver det som en vedergällning för att Brasilien inte har godkänt Donald Trumps ambassadör i Brasília och inte heller väntas göra det förrän efter valet i oktober.

Samtidigt sänker Brasilien nivån på sina diplomatiska förbindelser med Argentina. I fortsättningen blir det ingen brasiliansk ambassadör i Argentina, utan arbetet ska i stället ledas av en chargé d’affaires. Anledningen är att den argentiske presidenten Javier Milei kallat sin brasilianske motsvarighet Lula da Silva för ”tjuv” och ”korrupt”.