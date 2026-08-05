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Brasilianska fotbollsfans i Houston håller i en amerikansk flagga under sommarens fotbolls-VM. (Eric Gay /AP/TT / AP)
Politiska läget i Brasilien

Expert: Helt unikt att USA gör detta mot en allierad

Av Marcus Lindén
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Att Trumpregeringen drar in visumet för Brasiliens ambassadör i Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, är ”väldigt, väldigt unikt och allvarligt”. Det säger den brasilianske statsvetarprofessorn Carlos Poggio till New York Times.

Sådana åtgärder brukar användas mot fiender och auktoritära länder.

– Brasilien är inte en motståndare till USA. Det är faktiskt en viktig allierad, säger Poggio.

USA anser att Brasilien tagit för lång tid på sig att godkänna den nya amerikanska ambassadören i Brasília.

Diplomater i båda länderna ser den amerikanska hämndåtgärden som oproportionerlig och utan motstycke, skriver den brasilianska tidningen Folha. Amerikanerna brukar själva ta gott om tid på sig att godkänna ambassadörsansökningar och agerandet följer inte praxis, enligt diplomaterna.

Draget fördjupar den redan ansträngda relationen
NY Times  · Ofta betalvägg
Diplomater tycker att USA:s besked är extremt och allvarligt (portugisiska)
analys · www1.folha.uol.com.br
Allt som lett fram till krisen – så kapsejsade Brasiliens och USA:s relation (portugisiska)
oglobo.globo.com
Brasiliens regering skarpt kritisk till åtgärden
Washington Post  · Ofta betalvägg
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