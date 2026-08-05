Expert: Helt unikt att USA gör detta mot en allierad

Brasilianska fotbollsfans i Houston håller i en amerikansk flagga under sommarens fotbolls-VM.

Att Trumpregeringen drar in visumet för Brasiliens ambassadör i Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, är ”väldigt, väldigt unikt och allvarligt”. Det säger den brasilianske statsvetarprofessorn Carlos Poggio till New York Times.

Sådana åtgärder brukar användas mot fiender och auktoritära länder.

– Brasilien är inte en motståndare till USA. Det är faktiskt en viktig allierad, säger Poggio.

USA anser att Brasilien tagit för lång tid på sig att godkänna den nya amerikanska ambassadören i Brasília.

Diplomater i båda länderna ser den amerikanska hämndåtgärden som oproportionerlig och utan motstycke, skriver den brasilianska tidningen Folha. Amerikanerna brukar själva ta gott om tid på sig att godkänna ambassadörsansökningar och agerandet följer inte praxis, enligt diplomaterna.