Djuren kyler ner sig med fryst mat och simturer i hettan

När värmen var som värst i Rom fick djuren på djurparken Bioparco kyla ner sig i vatten och med isblock.

Den senaste tidens värmeböljor i Europa och USA har inte bara varit krävande för människor – även djur påverkas kraftigt av hettan, rapporterar CBS News och Washington Post.

På djurparker har personalen behövt vara kreativa för att snabbt kyla ner djuren. Bland annat har djurens mat frysts in i isblock, och man har även bjudit på isglassliknande delikatesser.

– Till skillnad från människor svettas de flesta djur inte. Därför måste de hantera värmen på andra sätt. De kan förstås dricka vatten. De gör sig också av med värme genom att flåsa, säger Mike Evitts, talesperson på Maryland Zoo i USA, till CBS News.

Många djur hanterar också värmen genom att vila så mycket som möjligt, bada och hålla sig i skuggan, fortsätter han.

Det finns missförstånd om att djur som kommer från varmare breddgrader, som elefanter och giraffer, tål värmen bättre. Men enligt experter stämmer det inte, eftersom djur har en förmåga att acklimatisera sig till olika klimat.