Tusentals extra dödsfall i Frankrike under värmeböljan

En patient väntar på vård under värmeböljan.

Minst 2 025 fler dödsfall än väntat inträffade i Frankrike mellan 22 och 28 juni när landet plågades av den intensiva värmeböljan. Det meddelar hälsominister Stéphanie Rist, som också flaggar för att statistiken ännu inte är helt komplett, rapporterar AFP.

Framför allt har dödsfallen ökat bland personer över 45 år, säger Rist.

Värmeböljan var på många håll den värsta landet upplevt och en mängd värmerekord slogs.