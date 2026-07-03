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En patient väntar på vård under värmeböljan. (Christophe Ena /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Tusentals extra dödsfall i Frankrike under värmeböljan

Av Anders Hovne
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Minst 2 025 fler dödsfall än väntat inträffade i Frankrike mellan 22 och 28 juni när landet plågades av den intensiva värmeböljan. Det meddelar hälsominister Stéphanie Rist, som också flaggar för att statistiken ännu inte är helt komplett, rapporterar AFP.

Framför allt har dödsfallen ökat bland personer över 45 år, säger Rist.

Värmeböljan var på många håll den värsta landet upplevt och en mängd värmerekord slogs.

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Rist: Statistiken långt ifrån klar
AFP  · Ofta betalvägg
Äldre är särskilt drabbade
Reuters  · Ofta betalvägg
Värmen höll ett hårt grepp om landet i tio dagar
TT
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