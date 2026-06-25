Dödstalen stiger kraftigt i Venezuela – 164 döda

Dödstalen stiger kraftigt efter jordskalven i Venezuela. 164 personer har nu bekräftats döda och 971 personer är skadade, uppger landets interimspresident Delcy Rodríguez enligt Reuters. Ytterligare omkring 10 000 personer saknas, enligt Sky News.

Samtidigt som dödssiffran stiger är omfattningen av skadorna ännu okänd, drygt tolv timmar efter jordbävningarna som hade magnituden 7,2 och 7,5. Skalven skedde utanför Morón vid kusten och kändes av i många städer, bland annat Aragua, Miranda, La Guaira och huvudstaden Caracas.

Räddningsarbetet har pågått hela natten. I bostadsområdet Los Palos Grandes ligger människor på lakan på marken och försöker sova, skriver BBC. Många är rädda för efterskalv.

– Hur lever man vidare efter det här? Det är som taget ur en film, säger en kvinna till kanalen.

Flera länder har erbjudit sig att bistå Venezuela med hjälp.