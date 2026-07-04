Dödstalet i Venezuela närmar sig 3 000
Dödstalet efter de dubbla jordskalven i Venezuela skrivs upp ännu en gång, rapporterar AFP.
Det senaste dygnet har fler än 300 nya dödsfall bekräftats, och totalsiffran ligger nu på 3 000.
Minst 16 000 personer har skadats. Sökandet i rasmassorna fortsätter, och dödstalet väntas stiga betydligt – fortfarande saknas tusentals människor.
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