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Drone Footage Shows Massive Extent of Venezuela Earthquake Damage
Jordbävningarna i Venezuela

Dödstalet i Venezuela närmar sig 3 000

Av Joel Malmén
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Dödstalet efter de dubbla jordskalven i Venezuela skrivs upp ännu en gång, rapporterar AFP.

Det senaste dygnet har fler än 300 nya dödsfall bekräftats, och totalsiffran ligger nu på 3 000.

Minst 16 000 personer har skadats. Sökandet i rasmassorna fortsätter, och dödstalet väntas stiga betydligt – fortfarande saknas tusentals människor.

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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerika