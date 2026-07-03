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”SOS” skrivet på en kollapsad byggnad. (Miguel Medina /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Dödstalet i Venezuela stiger: ”Som en krigszon”

Av Joel Malmén
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Dödstalet efter de två förödande jordskalven i Venezuela förra veckan har stigit till 2 645, uppger landets informationsdepartement enligt Reuters.

Totalt 12 000 har skadats och över 15 000 blivit hemlösa i katastrofen. Enligt en uppskattning som bygger på satellitdata har 58 000 byggnader skadats eller förstörts, skriver The Guardian.

Enligt Russ Gauden, koordinator för den brittiska regeringens räddningsteam UK-ISAR, har byggnader på över 20 våningar kollapsat. Han beskriver det han ser som scener ur en katastroffilm.

Brandmannen Tristan Bowen från Wales, som deltar i räddningsinsatsen, håller med.

– Det är ganska extremt. Jag kan bara beskriva det som en krigszon.

Jordbävningarna i Venezuela — det gäller saken

  • Två kraftiga jordbävningar med magnitud 7,3 och 7,5 drabbade Venezuela den 24 juni, med epicentrum nära San Felipe och kändes i bland annat Caracas.
  • Dödstalet efter jordbävningarna i Venezuela har stigit till över 2 600 och över 12 000 har skadats, enligt myndigheterna.
  • Räddningsinsatser pågår dygnet runt med hjälp av internationella team, men bränslebrist och skadad infrastruktur har försvårat arbetet och många tvingas gräva för hand.
  • Över 58 000 byggnader har skadats eller förstörts enligt satellitdata, och över 15 000 har blivit hemlösa i vad som beskrivs som de kraftigaste jordbävningarna i landet på över 100 år.
  • Kritik har riktats mot myndigheternas långsamma respons, samtidigt som internationell hjälp strömmar in och Sverige har bidragit med 25 miljoner kronor i humanitärt stöd.

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Reuters  · Ofta betalvägg
Hundratals kroppar förs till bårhuset varje dag – dödstalet väntas stiga
www.theguardian.com
43-årig man räddades efter en vecka
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
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