Dödstalet i Venezuela stiger: ”Som en krigszon”

Dödstalet efter de två förödande jordskalven i Venezuela förra veckan har stigit till 2 645, uppger landets informationsdepartement enligt Reuters.

Totalt 12 000 har skadats och över 15 000 blivit hemlösa i katastrofen. Enligt en uppskattning som bygger på satellitdata har 58 000 byggnader skadats eller förstörts, skriver The Guardian.

Enligt Russ Gauden, koordinator för den brittiska regeringens räddningsteam UK-ISAR, har byggnader på över 20 våningar kollapsat. Han beskriver det han ser som scener ur en katastroffilm.

Brandmannen Tristan Bowen från Wales, som deltar i räddningsinsatsen, håller med.

– Det är ganska extremt. Jag kan bara beskriva det som en krigszon.