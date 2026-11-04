Dollarn backar efter nattens mellanårsval där president Donald Trumps republikaner ser ut att förlora kontrollen över båda kamrarna i kongressen.

Dollarn föll som mest 0,4 procent mot tio stora valutor i ett Bloomberg-index, det största tappet på en månad. Vid 07-tiden kostade en dollar 9,75 kronor, den lägsta nivån på snart två månader.

I stället söker sig investerare till säkrare tillgångar som den japanska yenen, schweizerfrancen och amerikanska statsobligationer.

Marknaden oroar sig bland annat för att Demokraterna ska skärpa reglerna kring AI-utbyggnaden, vilket skulle kunna bromsa tillväxten.

Enligt nätmäklaren Pepperstones analyschef Chris Weston är den demokratiska vågen i sig ingen större överraskning.

– Det är magnituden av segern som har tagit marknaden på sängen, säger han till Bloomberg.