Dollarn stärks på hökaktigt Fed: ”Kan fortsätta”

Dollarn stiger till den högsta nivån sedan november förra året då marknaden i allt högre grad lutar åt att Federal Reserve drar till med räntehöjningar i år. Det skriver Bloomberg.

På tisdagen stärks dollarn 0,4 procent mot en korg av valutor. Detta parallellt med att marknaden nu prisar in nära två räntehöjningar på 25 punkter i USA fram till början av nästa år.

Samtidigt finns utrymme för dollarn att stärkas ytterligare, enligt Mizuho-strategen Jordan Rochester.

– Dollarn tenderar att stiga inför Fed-höjningar, och marknaden leker med tanken på att en höjningscykel kan inledas i september, säger han.