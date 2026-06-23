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(LCV / Shutterstock)
Fed vs inflationen

Dollarn stärks på hökaktigt Fed: ”Kan fortsätta”

Av Aron Sigblad
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Dollarn stiger till den högsta nivån sedan november förra året då marknaden i allt högre grad lutar åt att Federal Reserve drar till med räntehöjningar i år. Det skriver Bloomberg.

På tisdagen stärks dollarn 0,4 procent mot en korg av valutor. Detta parallellt med att marknaden nu prisar in nära två räntehöjningar på 25 punkter i USA fram till början av nästa år.

Samtidigt finns utrymme för dollarn att stärkas ytterligare, enligt Mizuho-strategen Jordan Rochester.

– Dollarn tenderar att stiga inför Fed-höjningar, och marknaden leker med tanken på att en höjningscykel kan inledas i september, säger han.

Dollarn har stärkts 1,7 procent hittills i år
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