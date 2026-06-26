Domarexperten: Sverige kunde mycket väl fått straff

Sverige kunde ha fått straff när Alexander Bernhardsson kapades.

Sverige borde ha fått en straff under den avslutande gruppspelsmatchen mot Japan i VM. Det anser SVT:s domarexpert Jonas Eriksson, som pekar ut en situation tidigt i matchen där Alexander Bernhardsson kapades.

– Det här hade mycket väl kunnat vara en straff för Sverige. Jag har sett betydligt värre saker hända tidigare, säger Eriksson.

Flera svenska spelare var efter matchen tveksamma till domarinsatsen, och flera gånger under matchen var spelarna framme hos domaren, skriver Expressen.

Den japanska tidigare storspelaren Keisuke Honda anser för sin del att svenskarnas reaktioner var överdrivna.

– Domaren påverkades av det svenskarna sa, säger han till Nikkan Sport.