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Besökare på The great american state fair vilar sig i skuggan. (Nathan Howard /AP/TT / AP)
Trumps USAFirandet av USA:s 250-årsdag

Donald Trump lovar ”mycket långt tal” trots rekordvärme

Av Anders Hovne
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Den extrema värmen som dragit in över USA har gjort att en rad evenemang under dagens nationaldagsfirande, som också är USA:s 250-årsdag, har fått ställas in, rapporterar BBC.

Det gäller bland annat två stora parader i Philadelphia respektive Washington. Under fredagen fick också jubileumsmässan The great american state fair i Washington hålla stängt på grund av värmen.

Trots värmen kommer president Donald Trump att hålla sitt tal i Washington som planerat.

– Jag ska hålla ett riktigt långt tal bara för att visa att jag klarar av vad som helst, sa han tidigare i veckan, rapporterar ABC News.

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