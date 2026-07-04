Donald Trump lovar ”mycket långt tal” trots rekordvärme

Den extrema värmen som dragit in över USA har gjort att en rad evenemang under dagens nationaldagsfirande, som också är USA:s 250-årsdag, har fått ställas in, rapporterar BBC.

Det gäller bland annat två stora parader i Philadelphia respektive Washington. Under fredagen fick också jubileumsmässan The great american state fair i Washington hålla stängt på grund av värmen.

Trots värmen kommer president Donald Trump att hålla sitt tal i Washington som planerat.

– Jag ska hålla ett riktigt långt tal bara för att visa att jag klarar av vad som helst, sa han tidigare i veckan, rapporterar ABC News.