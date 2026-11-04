När Fox News bevakade racet mellan republikanen Ken Paxton och demokraten James Talarico i Texas dök plötsligt en – i svensk kontext – bekant person upp i rutan: Douglas Thor, Moderata ungdomsförbundets avgående ordförande.

I ett klipp syns reportern gå fram till Thor och hans vänner och konstaterar att de bär ”Talafreako”-kepsar.

– Det ser ut som att ni omfamnar Donald Trumps smeknamn (på demokraten James Talarico, reds anm.), berätta mer om det, säger reportern varpå Thor svarar:

– Det är ett roligt namn.

Thor har själv delat klippet och skriver på X:

”Har rest från Sundbyberg Sverige till Austin Texas för att i Fox News meddela de amerikanska väljarna att Talafreako är ett roligt namn.”

James Talarico har de senaste veckorna salufört t-shirts och kepsar där han använder Trumps öknamn på honom.