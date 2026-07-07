Doulor blir permanent del av Stockholms vård
Kulturdoulor blir nu en permanent del av förlossningsvården i Stockholm, rapporterar SVT Nyheter. En doula ger stöd till främst utrikesfödda kvinnor som inte behärskar svenska språket, och hjälper till före, under och efter förlossning.
Verksamheten har tidigare bedrivits i projektform.
Yabsera Adane fråm Etiopien är en av de kvinnor som har fått hjälp av en doula under sin graviditet.
– Jag fick svar på många viktiga frågor, och det gjorde graviditeten mycket lättare. Hon blev som en syster för mig, säger hon.
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