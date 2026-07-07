ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En doula hjälper en gravid kvinna. (TT)
Läget i förlossningsvården

Doulor blir permanent del av Stockholms vård

Av Anders Hovne
Publicerad:

Kulturdoulor blir nu en permanent del av förlossningsvården i Stockholm, rapporterar SVT Nyheter. En doula ger stöd till främst utrikesfödda kvinnor som inte behärskar svenska språket, och hjälper till före, under och efter förlossning.

Verksamheten har tidigare bedrivits i projektform.

Yabsera Adane fråm Etiopien är en av de kvinnor som har fått hjälp av en doula under sin graviditet.

– Jag fick svar på många viktiga frågor, och det gjorde graviditeten mycket lättare. Hon blev som en syster för mig, säger hon.

Verksamhetsledare: Vi har kämpat för detta i tio år
tv+text · Sveriges Television

Läs också

Varannan barnmorska: Situationen värre än förra sommaren
TT
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Läget i förlossningsvårdenStockholmStockholms länVård & omsorg