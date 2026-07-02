”Dubai-modellen hotad” – tre svåra prövningar väntar Gulfstaterna efter kriget

Kriget med Iran har skakat Gulfstaternas bild av sig själva som trygga hamnar för kapital och turism. Nu väntar tre svåra prövningar, skriver The Economist. Regionen måste vinna tillbaka investerarnas och turisternas förtroende, minska oljeberoendet och hantera att tilliten till USA har försvagats.

Saudiarabien och Förenade arabemiraten har pengar och geografiska fördelar. Bahrain, Qatar och Kuwait framstår som mer sårbara.

– Kriget har inte satt stopp för Dubai-modellen – men kanske för föreställningen att alla Gulfstater kan bli ett nytt Dubai, säger en europeisk diplomat till tidningen.