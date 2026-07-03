ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ekonomi

Dyrare teknikprylar när chipbristen biter sig fast

(Håkon Mosvold Larsen/NTB)

AI-boomens hunger efter minneskretsar kan göra hemelektronik dyrare under lång tid framöver. Bristen på chip pressar redan upp kostnaderna för datorer, surfplattor och spelkonsoler…

Läs hela artikeln
Bloomberg

Soaring iPad, Xbox Prices Reveal Pain of Memory Chip Mess

Within a span of five hours, Apple Inc. and Micros…

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen