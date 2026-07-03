Dyrare teknikprylar när chipbristen biter sig fast
AI-boomens hunger efter minneskretsar kan göra hemelektronik dyrare under lång tid framöver. Bristen på chip pressar redan upp kostnaderna för datorer, surfplattor och spelkonsoler…
Bloomberg
Soaring iPad, Xbox Prices Reveal Pain of Memory Chip Mess
Within a span of five hours, Apple Inc. and Micros…
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