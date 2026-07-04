Ebolasmittad läkaren i Frankrike är frisk
Den läkare som testade positivt för ebola i Frankrike har tillfrisknat, meddelar hälsominister Stéphanie Rist enligt AFP.
Läkaren testade positivt efter att ha flugit till Frankrike från Kongo-Kinshasa, där ett stort utbrott pågår, den 23 juni. Det är första gången ett fall av ebola upptäcks i Frankrike.
Hittills har 1 502 personer smittats och 573 dött i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt den senaste regeringssiffran från i fredags, skriver Reuters. Mörkertalet tros vara stort.
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