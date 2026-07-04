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Ebola-vårdpersonal i Paris. (Francois Mori / AP)
Ebolautbrottet

Ebolasmittad läkaren i Frankrike är frisk

Av Joel Malmén
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Den läkare som testade positivt för ebola i Frankrike har tillfrisknat, meddelar hälsominister Stéphanie Rist enligt AFP.

Läkaren testade positivt efter att ha flugit till Frankrike från Kongo-Kinshasa, där ett stort utbrott pågår, den 23 juni. Det är första gången ett fall av ebola upptäcks i Frankrike.

Hittills har 1 502 personer smittats och 573 dött i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt den senaste regeringssiffran från i fredags, skriver Reuters. Mörkertalet tros vara stort.

Flera passagerare på läkarens plan isolerades
AFP  · Ofta betalvägg
Reuters notis (3 juli)
Reuters  · Ofta betalvägg
Läkaren hade arbetat i Kongo-Kinshasa (24 juni)
www.theguardian.com
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EbolautbrottetFrankrikeKongo-KinshasaEuropaAfrika