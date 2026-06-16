Efter dödsolyckan – nya kameror i Malmö trots kritik

Efter olyckan i maj, då en 15-årig flicka miste livet efter att ha blivit påkörd, tänker Malmös politiker placera ut övervakningskameror som kan fotografera förare, skriver Sydsvenskan. Materialet ska vid behov delas med polisen.

Beslutet fattas trots att kommunens jurister sagt nej. Enligt deras tolkning är det inte lagligt att dela materialet.

– Nu har jag ju bara jobbat här i 20 år, men jag har inte tidigare varit i en verksamhet som uppmanar till att bryta mot lagen, säger Christian Resebo, chef för Malmö stads trafiksamordning.

Kommunalrådet Andreas Schönström (S) säger att trafiksituationen är så allvarlig att kamerorna ändå kommer att sättas upp.