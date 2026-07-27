Efter petningen – Fedorov rusar i opinionen

I och med beslutet att avsätta den populäre försvarsministern Mychajlo Fedorov kan president Volodymyr Zelenskyj ha skapat sig en politisk rival, rapporterar Kyiv Independent.

Fedorovs förtroendesiffror steg från 35 till 65 procent på bara en vecka efter avskedandet, enligt en opinionsmätning som publicerades förra veckan. Därmed ligger han i topp tillsammans med Zelenskyj, presidentens stabschef Kyrylo Budanov och tidigare överbefälhavaren Valerij Zaluzjnyj som en av landets mest populära politiker – och pekas ut som en möjlig framtida presidentkandidat.

– Zelenskyj gav Fedorov ett rejält lyft genom sitt eget agerande och drev upp hans förtroendesiffror, säger Oleksej Haran, professor i statsvetenskap, till tidningen.

Samma mätning visar också att endast fem procent av de tillfrågade stödde Zelenskyjs beslut att avsätta Fedorov, medan 72 procent motsatte sig det.