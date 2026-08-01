Expert: Ommöbleringen är ”politisk svartsjuka”
Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs ommöblering av regeringen beror delvis på att han blir nervös när andra politiker blir väldigt populära. Det säger Ryhor Nizhnikau, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet (FIIA) i Helsingfors, till TT.
– Zelenskyj blir så att säga politiskt svartsjuk. Då vill han eliminera varje potentiell utmanare, och jag understryker potentiell, för Fedorov har varit en solid Zelenskyj-lojalist.
Enligt Nizhnikau är det sannolikt att Zelenskyj kommer att fortsätta med petningarna, och ser en oroväckande trend i att han tycks bry sig allt mindre om allmänhetens reaktioner.
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