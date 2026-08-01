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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Teresa Suarez /AP/TT / AP)
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Expert: Ommöbleringen är ”politisk svartsjuka”

Av Hedda Hallsenius
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Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs ommöblering av regeringen beror delvis på att han blir nervös när andra politiker blir väldigt populära. Det säger Ryhor Nizhnikau, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet (FIIA) i Helsingfors, till TT.

– Zelenskyj blir så att säga politiskt svartsjuk. Då vill han eliminera varje potentiell utmanare, och jag understryker potentiell, för Fedorov har varit en solid Zelenskyj-lojalist.

Enligt Nizhnikau är det sannolikt att Zelenskyj kommer att fortsätta med petningarna, och ser en oroväckande trend i att han tycks bry sig allt mindre om allmänhetens reaktioner.

Nizhnikau: Zelenskyj ser alla andra makthavare som utmanare i nästa val – trots att ett val lär dröja
TT
Tusentals demonstrerade på fredagen mot petningen av tidigare försvarsministern Mychajlo Fedorov (31 juli)
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Efter att han avsattes rusade Fedorov i opinionen (27 juli)
kyivindependent.com
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