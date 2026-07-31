Tusentals demonstrerar i Kyiv – vill ha tillbaka Fedorov

Tusentals personer deltog i en demonstration i Kyiv under fredagen för att kräva att Mychajlo Fedorov får tillbaka sin tidigare post som försvarsminister, rapporterar Reuters.

– Jag gillar inte när beslut fattas utan att någon kan förklara varför de fattats, säger 40-årige Oleksandr till nyhetsbyrån.

Demonstrationerna mot Fedorovs petning har pågått i lite över två veckor. Arrangörerna har sagt att de inte kommer att backa, trots att det inte finns några tecken på att president Volodymyr Zelenskyj tänker ändra sig.