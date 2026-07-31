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Demonstrationer mot tidigare försvarsminister Mychajlo Fedorovs petning i Kyiv. (Efrem Lukatsky /AP/TT / AP)
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Tusentals demonstrerar i Kyiv – vill ha tillbaka Fedorov

Av Hedda Hallsenius
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Tusentals personer deltog i en demonstration i Kyiv under fredagen för att kräva att Mychajlo Fedorov får tillbaka sin tidigare post som försvarsminister, rapporterar Reuters.

– Jag gillar inte när beslut fattas utan att någon kan förklara varför de fattats, säger 40-årige Oleksandr till nyhetsbyrån.

Demonstrationerna mot Fedorovs petning har pågått i lite över två veckor. Arrangörerna har sagt att de inte kommer att backa, trots att det inte finns några tecken på att president Volodymyr Zelenskyj tänker ändra sig.

Fedorov började som försvarsminister i januari – rök av oklara skäl i Zelenskyjs ommöblering av regeringen
Reuters  · Ofta betalvägg
Arrangören: Jag manar Zelenskyj att ge Fedorov ett år för att genomföra reformer – och fatta beslutet sedan
kyivindependent.com
Demonstranter ropade slagord som ”Styrka är att lyssna på folket”
www.kyivpost.com
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