Analys: Zelenskyj försöker blidka missnöjda efter chocksparkningen

Petningen av den innovative försvarsministern Mychajlo Fedorov har rört upp känslorna i Ukraina, och president Volodymyr Zelenskyj tycks nu rådvill om hur han ska lösa det, enligt journalistiska bedömare.

Efter den kontroversiella petningen för en vecka sedan valde Zelenskyj på tisdagen också att göra sig av med överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj.

Syrskyj har klassats som en hjälte i Ukraina ända sedan invasionens första dagar, men han har också kritiserats för att detaljstyra och blockera drönaravtal, skriver Kyiv Independent och New York Times.

Enligt SR:s utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth kan sparkningen av Syrskyj tolkas som ett offer för att blidka dem som protesterat och krävt Fedorov tillbaka.

Den mer nytänkande Mychajlo Drapatyj tar över som ÖB, meddelar Zelenskyjs stab, men det återstår att se hur de ska göra med försvarsministerposten.