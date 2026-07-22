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Tusentals har protesterat mot sparkningen av Fedorov. (Danylo Antoniuk /AP/TT / AP)
Ryska invasionenUkrainas svar

Analys: Zelenskyj försöker blidka missnöjda efter chocksparkningen

Av Daniel Persson
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Petningen av den innovative försvarsministern Mychajlo Fedorov har rört upp känslorna i Ukraina, och president Volodymyr Zelenskyj tycks nu rådvill om hur han ska lösa det, enligt journalistiska bedömare.

Efter den kontroversiella petningen för en vecka sedan valde Zelenskyj på tisdagen också att göra sig av med överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj.

Syrskyj har klassats som en hjälte i Ukraina ända sedan invasionens första dagar, men han har också kritiserats för att detaljstyra och blockera drönaravtal, skriver Kyiv Independent och New York Times.

Enligt SR:s utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth kan sparkningen av Syrskyj tolkas som ett offer för att blidka dem som protesterat och krävt Fedorov tillbaka.

Den mer nytänkande Mychajlo Drapatyj tar över som ÖB, meddelar Zelenskyjs stab, men det återstår att se hur de ska göra med försvarsministerposten.

​​Tim Zadorzhnyy och Kateryna Denisova: Ingen sida vill ge vika
analys · kyivindependent.com
Deborah Haynes: Därför har Zelenskyj sparkat Ukrainas ÖB
analys · Sky News
Carlotta Gall: Sparkandet av Ukrainas toppmilitär signalerar slutet på en era
analys · NY Times  · Ofta betalvägg
Trygve Ulriksen Skogseth: Ukrainsk ÖB sparkas efter protester
analys · Sveriges Radio
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