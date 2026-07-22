Expert om nye militärchefen: ”Har vunnit mycket respekt”

Arkivbild från i måndags: Volodymyr Zelenskyj skakar hand med Mychajlo Drapatyj efter ett möte.

Ukrainas nye överbefälhavare Mychajlo Drapatyj är respekterad av högt uppsatta militärbefäl och betraktas som en effektiv ledare. Det skriver Kyiv Independent i en bakgrundstext om 43-åringen som annars beskrivs som medieskygg.

Johan Huovinen, lärare i militär strategi vid Försvarshögskolan, delar bilden och konstaterar i en kommentar till Dagens Nyheter att Drapatyj varit med sedan 2014.

– Han har varit med de här tolv åren och flyttat fram sin position. Han har vunnit väldigt mycket respekt hos soldaterna och de frivilliga, säger Huovinen.