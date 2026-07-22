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Arkivbild från i måndags: Volodymyr Zelenskyj skakar hand med Mychajlo Drapatyj efter ett möte. (/AP/TT / AP)
Ryska invasionenUkrainas svar

Expert om nye militärchefen: ”Har vunnit mycket respekt”

Av Tomas Ekelund
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Ukrainas nye överbefälhavare Mychajlo Drapatyj är respekterad av högt uppsatta militärbefäl och betraktas som en effektiv ledare. Det skriver Kyiv Independent i en bakgrundstext om 43-åringen som annars beskrivs som medieskygg.

Johan Huovinen, lärare i militär strategi vid Försvarshögskolan, delar bilden och konstaterar i en kommentar till Dagens Nyheter att Drapatyj varit med sedan 2014.

– Han har varit med de här tolv åren och flyttat fram sin position. Han har vunnit väldigt mycket respekt hos soldaterna och de frivilliga, säger Huovinen.

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