Uppgifter: Beslut om Syrskyj väntas inom dagar

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj väntas inom kort besluta om överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj ska få stanna eller sparkas. Det uppger en källa med insyn för Kyiv Independent.

Beskedet kommer efter de omfattande protesterna mot att Zelenskyj avsatte den populäre försvarsministern Mychajlo Fedorov efter en konflikt mellan honom och Syrskyj.

Zelenskyj har erbjudit Fedorov en ny roll i regeringen, men han har tackat nej. Enligt uppgifter till Financial Times är han endast beredd att återvända som försvarsminister.