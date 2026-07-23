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Ukrainas före detta försvarsminister Mychajlo Fedorov. (Dan Bashakov /AP/TT / AP)
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Fedorov: Kommer inte att acceptera en annan post

Av Hedda Hallsenius
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Ukrainas petade försvarsminister Mychajlo Fedorov säger att han inte kommer att acceptera någon annan post än just försvarsminister. Det rapporterar Reuters.

”Inte i någon annan roll har man auktoriteten att bekämpa korruption, fullborda arméns transformation och planera och utföra asymmetriska insatser mot fienden”, säger Fedorov till reportrar.

President Volodymyr Zelenskyj sparkade Fedorov i förra veckan, enligt medieuppgifter på grund av en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj. Sedan dess har stora protester hållits med krav på att han återinsätts.

Enligt källor till Financial Times har Fedorov redan tackat nej till en ny roll i Zelenskyjs regering.

Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
Fedorov tillträdde i januari – ville modernisera och digitalisera den ukrainska militären
AFP  · Ofta betalvägg
Den nya rollen ska enligt källorna ha inneburit ett utökat ansvarsområde (20 juli)
Financial Times  · Ofta betalvägg
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