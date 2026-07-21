Zelenskyj avskedar Syrskyj efter protesterna

Volodymyr Zelenskyj byter ut Ukrainas överbefälhavare Oleksandr Syrskyj. Det uppger han på Telegram.

Förändringen sker efter de omfattande protester som brutit ut i landet sedan den tidigare försvarsministern Mychajlo Fedorov avsatts efter en konflikt med Syrskyj.

Under måndagen gav protestledarna Zelenskyj fram till fredag på sig att sparka Syrskyj, som hamnat i blickfånget efter Fedorovs avgång.

Fedorov har också, enligt uppgifter i flera medier, avböjt att återvända till regeringen i någon annan roll än som försvarsminister – vilket Zelenskyj ska ha velat.

Fedorov var försvarsminister i endast sex månader, men blev mycket populär under den tiden. Han beskrivs som hjärnan bakom Ukrainas framgångsrika drönarattacker mot Ryssland.