Zelenskyj avskedar Syrskyj efter protesterna
Volodymyr Zelenskyj byter ut Ukrainas överbefälhavare Oleksandr Syrskyj. Det uppger han på Telegram.
Förändringen sker efter de omfattande protester som brutit ut i landet sedan den tidigare försvarsministern Mychajlo Fedorov avsatts efter en konflikt med Syrskyj.
Under måndagen gav protestledarna Zelenskyj fram till fredag på sig att sparka Syrskyj, som hamnat i blickfånget efter Fedorovs avgång.
Fedorov har också, enligt uppgifter i flera medier, avböjt att återvända till regeringen i någon annan roll än som försvarsminister – vilket Zelenskyj ska ha velat.
Fedorov var försvarsminister i endast sex månader, men blev mycket populär under den tiden. Han beskrivs som hjärnan bakom Ukrainas framgångsrika drönarattacker mot Ryssland.
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