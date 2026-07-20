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Protester i Kyiv under söndagen. (Dan Bashakov /AP/TT / AP)
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Demonstranter: Återinsätt Fedorov senast fredag

Av Adam Lindh
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Nya protester mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka ex-försvarsministern Mychajlo Fedorov hålls under dagen, rapporterar Kyiv Independent.

En av protestledarna, Dmytro Koziatynskyj, säger till tidningen att rörelsen endast har två krav: att Fedorov återinsätts som försvarsminister och att överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj sparkas.

Han säger att de har satt en tidsfrist till fredag.

– Dagens samling är inte en protest, utan en aktion med fokus på våra krav. Sedan blir det ett tre dagar långt uppehåll till fredag. Om våra krav har uppfyllts då avslutar vi, säger han.

Protesterna har hållits dagligen sedan Fedorov avsattes
kyivindependent.com
Fedorov har anklagat Syrskyj för att splittra landet (16 juli)
Reuters  · Ofta betalvägg
Ryska milbloggare firar att Fedorov avsatts (17 juli)
www.kyivpost.com
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